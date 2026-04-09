県内の多くの公立小学校で9日、入学式が行われました。 令和生まれで初めての小学生は、期待を胸に6年間の小学校生活をスタートさせました。 あいにくの空模様となった長崎市でしたが、新入生たちはそれを吹き飛ばすほど、元気いっぱいの笑顔で初めての登校です。 新たに51人を迎えた、長崎市立伊良林小学校。 式では、野田 浩司校長が「学校に、いい顔、いい声、いい心があふれるように頑張ってください