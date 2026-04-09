慢性腎臓病（CKD）とはどんな病気？慢性腎臓病（CKD：Chronic Kidney Disease）とは、腎臓の機能低下や尿の異常（たんぱく尿など）が3か月以上持続している状態を指します。腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出するだけでなく、血圧の調整や赤血球の産生、骨代謝にも関与する重要な臓器です。そのため腎機能が低下すると、全身にさまざまな影響が及びます。CKDの主な原因には以下があります。・糖尿病（糖