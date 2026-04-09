とうきびで装飾されたファームエリア北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、7月1日〜8月31日の期間、生産量日本一（農林水産省ウェブサイトから）を誇る北海道の夏の味覚、とうきび（北海道で親しまれている「とうもろこし」の呼び名）を心ゆくまで楽しむ「ファームdeとうきびフェス」を開催する。同イベントの会場は、広大なファームエリアの入り口にある「牧場ラウンジ」。白や黄色などとう