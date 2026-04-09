東京都在住の30代女性・Fさんが20歳前後だったころのこと。電車で急激な腹痛に襲われた。乗客は私だけ。運転手がチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉はじめは目的の駅まで我慢しようと思った彼女だが、そんなことも言っていられない状態になって......。＜Fさんからのおたより＞10年ほど前、私は大学生でした。あの日、駅へ向かったのは授業にギリギリ間に合うくらい時間。少し焦っていました。でも、運良