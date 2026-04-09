長時間、同じ姿勢でパソコンでの作業をしていると、肩がこって痛くなってしまうという人は少なくないと思います。同じように、パソコンのモニターやスマートフォンの画面を長時間見続けて目を酷使すると、疲れ目で物が二重に見えたり、かすんで見えたりします。肩がこった時には、軽く肩を回したり揉んだりして筋肉の緊張をほぐすと、痛みが軽減することがあります。では、目の疲れを簡単に解消するにはどうしたらよいのでしょうか