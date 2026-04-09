生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の単品販売を開始する。シンプルで使い手を選ばないブラックカラーの着脱式フライパン単品を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店で4月中旬から発売する。2012年に販売を開始した「evercook（エバークック）」