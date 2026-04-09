ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、デンマーク出身のフラワーアーティスト ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ＆デザイン」（以下、