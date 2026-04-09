ピジョンは、アカチャンホンポ限定で展開するA形ベビーカー「Runfee Lino'n（ランフィ リノン）」シリーズから、前後輪すべてにボールベアリングを追加搭載し、さらに軽い力でのスムーズな走行を実現した最新モデル「Runfee Lino'n9（ランフィ リノン 9）」（アカチャンホンポ販売名：Runfee Lino'n9（ランフィ リノン9）、ピジョン登録名：Runfee Lino'n RB6L）を、4月24日から全国の「アカチャンホンポ」およびネット通販「アカ