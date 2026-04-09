◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月9日甲子園）「5番・一塁」で先発出場した阪神・大山が、今季初の適時打を放った。1点リードで迎えた4回無死二塁の2打席目。フルカウントから奥川のフォークを捉え、左前へ運んだ。今季49打席目にして飛び出したタイムリーに塁上では珍しく「よっしゃー」と感情をあらわにしていた。