全国農業協同組合中央会（＝JA全中）の神農佳人会長は、中東情勢の影響について、今後、農産物の「価格への影響は避けられない」との見方を示しました。JA全中神農佳人会長「肥料についてはおおむね秋までは（備蓄で）なんとかいけるんではないかと。備蓄が不適な尿素・窒素関係は主に東南アジアの方から入れているので、情勢には直接的には関与しないと」JA全中の神農会長は、中東情勢の影響が懸念されている肥料の状況について