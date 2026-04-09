中道改革連合の小川淳也代表が4月8日放送の『岩瀬惠子のスマートNEWS』（ラジオ日本）に出演。世論の野党に対しての批判的な風潮について言及した。確かに昨今、野党の国会での振る舞いについては非難の声が相次いでいる。【写真】国会の重要審議中に“あり得ない態度”…中道の女性議員“野党うざい”の原因は国民の「ゆとり」…？4月6日に開かれた参院予算委員会では、立憲民主党の小西洋之議員が高市早苗首相に対して「体調