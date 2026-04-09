◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・森下翔太外野手（25）が、9日のヤクルト戦でリーグトップとなる4号ソロを放った。0―0の4回先頭で、ヤクルト・奥川恭伸から左翼ポール際へ技ありの一撃。7日のカード初戦以来、2試合ぶりの放物線をかけた。この日の阪神先発を務めたのは、22年ドラフト4位の茨木秀俊。森下と同期入団だ。日頃から「ヒデ」と呼ぶかわいい後輩のために、貴重な援護点をプレゼント