ツムラのロゴとマーク「薬用養命酒」を手がける養命酒製造は9日、投資家の村上世彰氏が関与する投資会社レノ（東京）による株式公開買い付け（TOB）が成立したと発表した。買収額は約280億円。今後、養命酒は非上場となり、今年7〜8月ごろに漢方薬大手のツムラが養命酒の全株式を取得し、傘下に収める計画だ。レノは8日までに養命酒株の49.70％を取得。今後残る少数株主からの株式買い取りなどを経て、最終的にツムラが完全子