自民党の「日本国国章損壊罪」を創設する法案の作成に向けたPTの会合であいさつする松野博一座長＝9日午後、東京・永田町の党本部自民党は9日、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」を創設する法案の作成に向け、プロジェクトチーム（PT）の会合を開催した。憲法が保障する「内心の自由」「表現の自由」を損なわないよう配慮しながら、法制化に向けた作業を進めることを確認した。出席者からは立法自体に反対する