8日、イスラエル軍の攻撃を受けたレバノン・ベイルートのある地域から煙が立ち上る/Dylan Collins/AFP/Getty Images（CNN）イスラエル軍は9日、イランを後ろ盾とする武装集団ヒズボラの副指導者ナイム・カセム氏の個人秘書で甥（おい）のアリ・ユスフ・ハルシ氏を殺害したと発表した。ハルシ氏は、レバノンの首都ベイルート近郊で前日に行った空爆により死亡したという。イスラエル国防軍（IDF）は声明で、ハルシ氏を「ナイム・カ