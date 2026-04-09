「スターダスト☆レビュー」の根本要（68）と、「TRF」のDJ KOO（64）が9日、大阪市内で行われた自転車のマナー向上・飲酒運転撲滅を目指すFM大阪の新プロジェクト「SDD BICYCLE」の発表会に出席した。4月の道路交通法改正で、自転車の酒気帯び運転など悪質、危険な行為への罰則が強化された。また、自転車関連の交通事故が高い水準で推移し、全交通事故に占める割合も増加傾向にあることから、FM大阪は同プロジェクトを発足し