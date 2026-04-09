かわいい生きものとして不動の人気をほこる「ペンギン」ですが、口の中がどうなっているのか、どんな歯が生えているのかを知らない人も多いのではないでしょうか?実は、こんな風になっているんです! 東京・サンシャイン水族館公式Xアカウントが投稿した画像が話題になっています。ペタペタぽってりした可愛い見た目に反して、お口の中はトゲトゲした突起がいっぱいで想像以上にデンジャラス! 初見の方はビックリしたのでは?この画