この春から単身赴任生活が始まり、早くも寂しさを感じている人もいるのではないでしょうか。仕事のためとはいえ、愛する家族と離れて暮らすのはつらいですよね。今回は、そんな単身赴任での寂しさを紛らわす方法や、単身赴任中に家族との絆を深める方法を紹介します。単身赴任を寂しいと感じるのは当たり前?単身赴任が始まる前は「まぁ大丈夫でしょ」と思っていたのに、いざ始まってみると「あれ、思っていたより寂しいかも…」と