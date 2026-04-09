バンダイは、『仮面ライダー響鬼』より「ディスクアニマル タカディスクセット」(9,240円)、「ディスクアニマル オオカミディスクセット」(9,240円)、「ディスクアニマル サルディスクセット」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「ディスクアニマル タカディスクセット」(9,240円)2026年8月発送予定「ディスク