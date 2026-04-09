【モデルプレス＝2026/04/09】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが4月8日、自身のInstagramを更新。個性的なデザインのワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】27歳ミス青学「攻めてる」美肌ちらりの個性派ワンピ姿◆新田さちか、個性派ワンピースで魅了新田は「Hawaii滞在で1番レディ