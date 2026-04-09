【モデルプレス＝2026/04/09】女優の篠田麻里子が4月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。共演者からの撮影現場への差し入れを公開し、話題となっている。【写真】40歳元AKB「たくさんあって圧倒される」不倫夫役の共演俳優からの豪華差し入れ◆篠田麻里子、撮影現場での一コマ披露4月1日スタートのテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時〜）に出演している篠田は、自身の夫役で共演中