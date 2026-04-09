【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48の柏木由紀が4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。デビュー当時と現在の比較ショットを公開した。【写真】34歳元AKB人気メン「重すぎ長すぎ前髪」デビュー当時との比較ショット◆柏木由紀、デビュー当時との比較ショット披露柏木は「デビュー20年目に突入しました！」と報告。黒髪のハーフアップスタイルに制服の衣装姿でポーズをとる、あどけなさの残るデビュー当時の写真と、ファーがあしら