【モデルプレス＝2026/04/09】お笑い芸人のくまだまさしが4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘の手料理を公開した。【写真】52歳吉本芸人「初めてとは思えない出来栄え」娘が生まれて初めて作ってくれた料理◆くまだまさし、娘が“生まれて初めて”作ってくれた料理披露くまだは「2日続けて家族の投稿ですいません でもこれはもう書かずにはいられない」と書き出し、「皆様聞いてくださーい！！今日の仕事終わりは心ウキウキし