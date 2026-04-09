連合愛知によりますと、3月末までに妥結した傘下の労働組合の春闘で、従業員300人未満の中小企業の賃上げ率が5.57％、月額1万5493円と、比較可能な2013年以降で過去最高となりました。賃上げ率では初めて大企業を上回り、連合愛知は、中小企業が人手不足により人材の確保への投資を積極的に行ったことが賃上げ率の引き上げに繋がったとしています。また、全体の賃上げ率も3年連続で5％を上回る高い水準を維持していて、可知