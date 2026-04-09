【モデルプレス＝2026/04/09】4月5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）にて、関コレがプロデュースするイベント「GAKUSEI RUNWAY」（＝学生ランウェイ）の受賞者たちが夢のランウェイを歩いた。【写真】選抜された20人の学生が夢のステージへ◆「関コレ」20人が夢のランウェイ学生ランウェイは「ランウェイを歩いてみたい」という夢を持った日本中の小学