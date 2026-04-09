【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの高橋ユウが4月8日、自身のInstagramを更新。長男の小学校入学を報告し、ランドセル姿を公開している。【写真】35歳2児の母モデル「ランドセルの色可愛い」小学校入学した長男公開◆高橋ユウ、長男の小学校入学を報告高橋は「長男、小学生。入学おめでとう」とつづり、ランドセル姿の長男の写真を投稿。落ち着いたブラウンのランドセルを背中に背負って街頭を歩いている長男の後ろ姿を公開して