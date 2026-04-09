【モデルプレス＝2026/04/09】元日向坂46の濱岸ひよりが4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。牛丼チェーン店でのプライベートショットを公開し、話題となっている。【写真】元日向坂46メンバー「自然体で素敵」有名チェーン店でのプラベショット◆濱岸ひより「オフ感満載」プライベートショット公開濱岸は「久しぶりにすき家行ったんだ オフ感満載のワタシ！」と記し、牛丼チェーン店「すき家」でのプライベートショットを