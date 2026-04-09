東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4月10日の天気をお伝えします。9日は雨が降ったり止んだりの一日となりました。10日午前中にかけて雨は続き、雷雨となる時間帯もありそうです。9日夜から再び雨の範囲が広がり、夜遅くになると雨脚が強まる見込みです。10日未明から明け方にかけては雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。雨は10日朝まで残り、午後になるとやむ見込みです。この先、24時間で降る雨の量は、北九州