◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人＝降雨中止＝（９日・マツダスタジアム）広島が９日、先発ローテを再編した。巨人戦（マツダ）が雨天中止となり、この日に先発予定だった岡本駿投手は１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）へ。同戦に先発予定だった栗林良吏投手は中９日で１５日・中日戦（バンテリンＤ）に回る。新井監督は「栗林はいずれどこかで（間を空けよう）と思っていた。（ローテを回るのが）初めてのことなので。間を空けてあげ