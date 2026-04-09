月面にくっきりと残る無数のクレーター、地球からは見ることができない月の裏側。これはCGではありません。人類が初めて目撃した証しです。国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」の有人宇宙船が日本時間の7日、人類史上地球から最も遠い地点に到達しました。その距離約40万6700km。漏れているのは月明かりではなく、太陽の光。皆既日食です。人類初の体験をした宇宙飛行士4人を乗せた宇宙船は、日本時間11日の朝にもアメリカ・