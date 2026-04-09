人類史上、最も地球から遠い場所まで到達し、地球への帰還に向けて飛行を続ける宇宙飛行士らが宇宙から初めて会見を行いました。船長リード・ワイズマン宇宙飛行士「思い出すと本当に鳥肌が立つし、手に汗がにじみます。自分の故郷である惑星が月の影に消えていくのを見るのは本当に驚くべき体験でした」半世紀ぶりとなる有人での月周回飛行を行う探査プロジェクト「アルテミス計画」。月の観測を終えた宇宙飛行士4人は8日、宇宙