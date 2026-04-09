きょう午後5時前、大阪府大阪狭山市の路上で、「車の下に自転車が下敷きになっている」と近所に住む人から119番通報がありました。消防によりますと、4歳の男の子が軽乗用車の下敷きになったとみられ、病院に運ばれましたが、心肺停止の状態だということです。現場は住宅街で、近くには公園があり、警察が事故の原因を調べています。