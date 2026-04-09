早大・小宮山悟監督（６０）は９日、都内で開かれた東京六大学野球連盟の懇親会に出席し、肺炎で亡くなった元早大野球部監督の野村徹氏への思いを吐露した。何度も言葉を詰まらせ、涙を流しながら振り返った。「心の準備をして、静かに見守る、そんな状況でした。残念ではありますけど、それこそ本当に頑張って生きようとしていました」教え子の一人が常時、野村氏の家族と連絡を取り状況を報告してもらっていた。「ご家族に