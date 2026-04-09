鹿児島・阿久根市の海底に沈んでいた「紫電改」。今から81年前の太平洋戦争末期に不時着水した、旧日本海軍の戦闘機です。よく見ると機体のエンジン部分や翼、さらに20mm機関銃など当時の原形を残しています。この「紫電改」を操縦していたのは林喜重大尉。B29に攻撃を仕掛けるも被弾し、命を落としました。それから81年。機体の引き揚げ作業が行われました。作業開始から、約3時間後。ついに「紫電改」が海中から姿を現しました。