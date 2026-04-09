JA全中の神農会長は会見でイラン情勢で燃料や資材などのコスト増や供給不足への懸念を明らかにしたうえで、全国のJAに実態の調査を行っていると明らかにしました。JA全中神農佳人 会長「燃料や生産資材などの生産コストの増大、供給不足が大変懸念されている」神農会長はこう話したうえで、イラン情勢による国内農業への影響を把握するため、全国のJAに燃料や農業用の資材の供給状況などを調査していることを明らかにしまし