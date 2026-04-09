「ブレーカーを交換しないと火事になる」などとうそを言って不安をあおり、必要のない工事の代金の名目で現金をだまし取っていたとみられるグループの男4人が警視庁に逮捕されました。部屋の照明がつかない…。客からの相談に、男たちはこんな説明をしていました。「ブレーカーが原因ですね。今すぐ交換しないと火事になります」逮捕された職業不詳・松本健人容疑者（31）。去年4月、東京・大田区で、照明のトラブルを相談した男性