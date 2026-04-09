JR山手線の車内で財布を盗んだ疑いで逮捕された中国人の男性が不起訴になりました。中国籍の40代の男性は3月、渋谷駅から恵比寿駅に向かうJR山手線の車内で、女性のハンドバッグから財布を盗んだところを警戒中の警察官に見つかり現行犯逮捕されました。警視庁はスリ目的で来日したとみて捜査していましたが、東京地検はこの男性について9日付で不起訴処分としました。一方、この事件でともに逮捕された中国籍の50代の男は起訴され