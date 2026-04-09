チームみらいの安野貴博党首は9日、高市早苗首相と一対一で論戦する党首討論に参加できる見通しとなった。与野党が同日、参院議院運営委員会の持ち回り理事会で、立憲民主党に割り当てられている国家基本政策委員と、みらいの行政監視委員を交換すると決めた。これを受け、安野氏が国家基本政策委員となったためだ。