天皇陛下は９日、皇居内の苗代で恒例の種もみまきをされた。灰色のジャンパーに黒い靴姿の陛下は腰を落とし、うるち米「ニホンマサリ」と、もち米「マンゲツモチ」の計約７２０粒を丁寧にまかれた。育てた苗は５月頃、皇居内の水田に植えられる。