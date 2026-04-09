◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）楽天の佐藤直樹外野手（27）がコンディション不良のため、出場選手登録を抹消された。試合前はグラウンドに姿を現しており、球団はトレーニング中に体に異常を感じ、短期間でのリカバリーが必要なためと発表した。昨オフの現役ドラフトでソフトバンクから加入した佐藤はここまで7試合に出場し、打率・350、1本塁打1打点をマーク。代わりにゴンザレス