歌手の加藤登紀子（８２）が９日、都内で最新刊「『ま・さ・か』の学校ピンチはチャンス」（時事通信社）の取材会を開いた。森繁久弥さん、高倉健さんらとの出会いやハイジャック事件との遭遇などの「まさか」の経験を回想した著書で、会には森繁さんの長男の建氏や健さんの養女の小田貴月氏も出席した。人生最大の「まさか」を聞かれた加藤は「結婚」と即答。１９７２年に全学連委員長で獄中にあった藤本敏夫氏と結婚してお