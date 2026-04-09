元電通契約社員という異色の経歴を持つ「令和のシンデレラ女優」藤崎里菜さんが、週刊ポスト4月10号（小学館）で6年ぶりにグラビア復帰を果たしました。デジタル写真集「何度だって、好きになる。」（撮影・LUCKMAN、税込み1320円、小学館）の配信も始まりました。【写真】ベッドやバスルームで限界セクシーに挑んだ藤崎里菜さん2025年、プライベートな水着姿のInstagram投稿がたびたび話題になった藤崎さん。写真集では、ベッドや