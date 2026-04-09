日本人にはあまり馴染みのないアフリカ北東部の国、エリトリア。同国を訪れた日本人男性が、現地での体験をXに投稿し話題になっています。インターネットが遮断された閉鎖的な環境でありながら、イタリア植民地時代の影響で本格的なマキアートが楽しめるなど、そのギャップが多くの関心を集めました。【写真】「タイムスリップ気分」時が止まったようなエリトリアの日常投稿主は、世界中を回って子どもたちにマジックを披露してい
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