三重県の東名阪自動車道で起きた、大型のトラックなど4台が絡む事故。車線規制の影響で渋滞が発生していました。（リポート）「トラックの荷台部分が折り重なるようなかたちで大破していまして、道路脇には段ボールが散乱しています」午前10時ごろ、四日市市美里町の東名阪道上りで、「大型車の事故で車両が大破している」と、119番通報がありました。消防によりますと、2台のトラックに後ろから走ってきた8トン