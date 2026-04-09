映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』サチ役を演じた吉岡里帆のマネージャーInstagramが更新され、公開翌日の舞台挨拶時の衣装ショットを複数枚投稿した。 参考：吉岡里帆が『豊臣兄弟！』で放つ“女狐”としての強さ悲しく共鳴する「指一本触れさせぬ」 投稿では「映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』絶賛公開中‼ 舞台となった当時を知る人も知らない人も、