今秋公開される岸井ゆきの主演映画『すべて真夜中の恋人たち』が、第79回カンヌ国際映画祭ある視点部門に正式出品されることが決定した。 参考：岸井ゆきの主演映画『すべて真夜中の恋人たち』に森田望智、塩野瑛久、深川麻衣ら出演 川上未映子による初の恋愛小説を映画化した本作は、人との関わりを拒み孤独に生きてきた主人公の冬子が、年上の男性三束と出会い、自らの孤独や感情と向き合う物語だ。『あのこは貴族』がフラ