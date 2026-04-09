2年前に惜しまれつつ閉店した老舗の骨付鳥の味を受け継いだ店が香川県高松市にオープンします。運営するのは、丸亀市に本社を置く四国化成ホールディングスです。 【写真を見る】四国化成ホールディングスが骨付鳥店を開店老舗の骨付鳥の味を受け継いで「次の世代にしっかりあの味を」【香川】 骨付鳥を提供するのは、今月15日にオープンする「おやわか高松店」です。きょう（9日）報道関係者向けの発