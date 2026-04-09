小嶋陽菜が宮古島での思い出を複数回にわたって自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】小嶋陽菜、美脚ワンピース姿やヘルシーな腹チラショット「相変わらず美しい」） 小嶋は「宮古島で行った場所をまとめたよ」と綴り、タコライスの店やパン屋など、宮古島を満喫している様子を投稿。ブーゲンビリアの花に囲まれたノースリーブでのショットのほか、「soft pink」「海でひと休みし