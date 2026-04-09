私（レイコ）は、夫のダイスケと娘のコハルとの3人家族です。共働きのためコハルには週5回学童に行ってもらっていました。しかし、いとこのサヤちゃんは習い事を入れていて学童は週2回だそうです。私は義妹のチカさんにコハルもついでに習い事に連れて行ってもらおうと思い、学童の日数を減らす手続きをしました。コハルには「自分のことなんだから自分で頼むんだよ」と伝えました。それなのに、事態はどんどんややこしくなってい