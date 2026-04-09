子どもたちもこの日を楽しみにしていました。岡山・香川の多くの小学校で入学式が開かれました。 【写真を見る】「友だちを増やしてみたい」ピカピカのランドセルで初登校多くの小学校で入学式【岡山】 新品のランドセルを背負って初めての登校です。岡山県津山市内では27の公立小学校で入学式が行われ、このうち北小学校では25人が新1年生となりました。溝口健治校長は、「気持ちのよいあいさつをして友達と仲良くなって、楽